Filmmuseum redt historische films na wateroverlast

Nu loopt de schade door de wateroverlast dus met een sisser af, maar het maakt de zorgen voor de toekomst er niet minder om. "Wij willen al langer weg uit de kunstbunker", legt Kross uit. "En de films overbrengen naar een van onze andere opslagbunkers. Vanwege de benodigde vergunningen voor nitraatopslag lukt dat nog niet."

Het nitraat waar de films van gemaakt zijn, een voorloper van plastic, is zeer licht ontvlambaar en soms zelfs explosief. Het is dan ook verboden om dit soort filmarchief in de buurt van woonhuizen in te richten in verband met brand- en explosiegevaar.

Bunker op diepste punt

Zo lang er geen andere plek is, zijn er maatregelen voor de korte termijn getroffen in Castricum tegen het water. "We zijn er namelijk door de overstroming in juni ook achter gekomen dat deze bunker op het diepste punt ligt hier in de duinen. Al het water moet hierlangs."

Zandzakken, schotten, een verhoogde drempel en een extra pomp moeten het water buiten houden. "We hebben alle onderste planken ook leeg gemaakt. Maar we maken ons echt grote zorgen of we het water buiten kunnen houden. Daarom komen we hier nu zo'n twee keer in de week langs om te controleren hoe het met de (lucht)vochtigheid is."

De uiteindelijk wens is om ergens in Nederland een nieuwe, moderne opslagplek te bouwen. Een plan hiervoor ligt klaar, maar ook deze structurele oplossing kost veel tijd, en geld. "We zijn al langer in onderhandeling met het ministerie van OC&W, maar door die overstroming is daar wel versnelling ingekomen", legt Kross uit.

