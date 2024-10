Herfstdipje? Haal een gratis knuffel bij DeeDee en Lisa van Buurts in Haarlem

Buurts is een maatschappelijke organisatie vanuit de gemeente, bedoeld voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Buurts voert een deel van de WMO-taken van de gemeente Haarlem uit. "We werken vanuit de Huizen van de Buurt, zoals de wijkcentra en buurthuizen nu worden genoemd. Daar organiseren we activiteiten voor diverse doelgroepen. Jong en oud, iedereen is welkom", zegt DeeDee.

Burendag

Lisa vult aan: "Afgelopen zaterdag hebben we met Buurts ook Burendag gevierd. Daar kwamen veel mensen op af." Zo maakten Haarlemmers in het Broederhuis aan het Nagtzaamplein mooie presentjes, die de dames ook nog mogen weggeven bij hun ontmoetingen.

DeeDee: "We staan echt voor samen doen, samen elkaar helpen en elkaar ontmoeten. Ik hoop dat we vanmiddag veel mensen mogen knuffelen. Goed glimlachen, dan komen ze vanzelf!" We nemen met een laatste omhelzing weer afscheid en het zonnetje breekt direct door het grijze wolkendek boven de Amsterdamse Poort.