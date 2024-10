Buurtbewoners houden bouw van woningen tegen op groen stukje Callantsoog

De bewoners aan de Denneweg en Duinroosweg in Callantsoog strijden al jaren tegen de komst van zeventien woningen op een groenstrook in hun wijk. Wooncampagnie wilde daar vijf huizen neerzetten en een gebouw met twaalf appartementen en studio's. De huurwoningen zijn hard nodig, zegt de wooncorporatie, gezien het tekort aan huizen voor de jongeren.

De buurt ziet het echter niet zitten, vertelden ze deze zomer aan het Noordhollands Dagblad: "We doen het voor de kinderen. Die moeten kunnen spelen. En we willen niet dat de mensen die in die bejaardenwoninkjes wonen achter een muur van een gebouw worden weggestopt."

Tegenhouden

Hoewel de grond al in 2020 bouwrijp is gemaakt, weten de buurtbewoners keer op keer de bouw tegen te houden. Eerst beriep de gemeente Schagen zich op een bouwvrijstelling voor stikstof, maar daar ging de Raad van State niet in mee. Er moest een natuurvergunning komen. En die kwam er, met dank aan de provincie. Ook hier gingen de bewoners tegen in protest.

Ze vonden dat er onvoldoende rekening was gehouden met de omliggende natuur, en dat - hoewel de huizen modulair zouden worden gebouwd - het nooit stikstofvrij zou kunnen zijn.

Stikstofruimte

De Raad van State deed gisteren uitspraak in de zaak en ging met de bewoners mee. Het besluit, in 2019, om de maximale snelheid op snelwegen te verlagen, gaf de provincie een mogelijkheid om stikstofruimte te vinden voor bouwprojecten. Op basis daarvan had ze ook deze natuurvergunning verleend. Maar al in 2021 was bekend dat dit dubieus was, en de Raad van State vindt nu ook dat die regeling hier niet op gaat. Ze wijst daarom de vergunning af.

De natuurvergunning was nodig om te kunnen bouwen. Nu die er niet meer is, kan de bouw dus niet starten. Maar of het nu helemaal klaar is met het bouwproject, of dat er nog een andere opening gevonden kan worden om de woning tóch te realiseren, is nog niet bekend.