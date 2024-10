120 verwaarloosde chihuahua's vieren vrolijk hun eerste Dierendag met nieuwe baasjes

Half juli werden in een huis in Culemborg 120 verwaarloosde chihuahua's aangetroffen. De honden werden meegenomen en uit het huis van de eigenaar weggehaald. Tijdelijk onderdak vonden ze in het dierenasiel van Zandvoort.

Niet zindelijk

Dat de Dierenbescherming koos voor de locatie in Zandvoort was geen willekeurige beslissing. Het asiel heeft vaker groepen (verwaarloosde) honden opgevangen en had dus al de nodige ervaring. Daarbij heeft het asiel ruimte voor zoveel honden tegelijk.

Toch maakte de opvang van zoveel beschadigde chihuahua's veel indruk, vertelt woordvoerder Saskia Thijssen. "Deze konden kon je niet zomaar een halsband om doen en even uitlaten. De meeste van hen waren niet eens zindelijk." Voor de medewerkers was het daarom flink aanpoten: ze waren voortdurend bezig met schoonmaken, nieuw gedrag aan leren en vooral 'veel aandacht geven'.

Toen de rechter op 9 augustus besloot dat de dieren niet meer terug mochten naar de eigenaar in Culemborg, kon de herplaatsing beginnen. Volgens Saskia een grote klus. "Alle baasjes hebben een intakeprocedure moeten doorlopen." Als potentieel baasje moest je aan veel voorwaarden voldoen. "We zochten eigenaren die bij voorkeur al een stabiele hond thuis hebben. Daarnaast is een omheining rond de tuin fijn. Maar het belangrijkste is voldoende geduld."

Louter positief

Saskia benadrukt het belang van een goede herplaatsing. "Dit zijn geen blije pups. Ze hebben veel zorg nodig." Juist daarom is zo'n uitgebreide intakeprocedure van belang. "We hebben, waarschijnlijk mede door deze zorgvuldigheid, geen negatieve verhalen gehoord van nieuwe eigenaren."

Bevestigt ook de Dierenbescherming, die regelmatig positieve verhalen terugkrijgt van de nieuwe baasjes. "Ze zullen dit jaar hun eerste leuke dierendag ervaren", zegt Saskia opgewonden.

Kijk hieronder de video terug waarin NH eerder langsging om te kijken hoe het met de verwaarloosde chihuahua's ging: