Eendenfluisteraar helpt eendenplaag aan te pakken: ‘Het doet zeer, maar het is nodig’

Cor werkt nu samen met de gemeente om ervoor te zorgen dat niet alle eenden worden afgevangen. "Ik kijk welke eenden achter moeten blijven, die hier van oudsher thuishoren. Er zijn er daar twee, waaronder een witkop en een mannetje, die hier hun plek hebben", zegt Hottentot. Hoewel de vangactie hem aan het hart gaat, begrijpt hij dat het noodzakelijk is. "Het doet zeer, maar ik weet dat het nodig is."

Ducktopia

Begin dit jaar sloot de muskuseendenopvang Ducktopia na vier jaar zijn deuren op last van de gemeente. Cor Hottentot, voormalig beheerder van Ducktopia, denkt dat de situatie uit de hand is gelopen nadat de opvang werd gesloten. "We hadden geen enkel probleem toen de opvang er nog was. Door het wegvallen is de populatie enorm gegroeid", zegt hij.

Wethouder Nijssen verklaart dat Ducktopia werd gesloten vanwege hygiënische problemen, zoals rattenoverlast, en dat de opvang altijd bedoeld was als tijdelijke oplossing. De locatie wordt omgevormd tot een park.

Diervriendelijk

De gemeente benadrukt dat de gevangen eenden niet worden gedood, maar een nieuw thuis krijgen dankzij een samenwerking met een pluimveeorganisatie. De dieren worden ondergebracht bij particulieren, dierenverblijven of instellingen, zodat de overlast op een diervriendelijke manier kan worden verminderd.