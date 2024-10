Kijk terug: alle verhalen over mentale gezondheid van West-Friese jongeren

Een scholierenonderzoek over stress, de leerlingenraad die medescholieren bevraagt over roddelen en borden stukgooien om voorgoed van je frustratie verlost te zijn. De West-Friese redactie zat één schoolweek lang in klaslokaal BO.31 op het Martinuscollege in Grootebroek om verhalen te maken over mentale gezondheid van jongeren. Die verhalen zie je in deze compilatie terug.