Aantal zedenmisdrijven in Hilversum loopt op, ook Anna werd slachtoffer

Anna en Jos zijn teleurgesteld in het optreden van de politie en hopen dat ze met het vertellen van hun verhaal een signaal afgeven, vooral aan de politie zelf. Anna: "Later zat ik nog na te denken over de aangifte. De agent gaf aan dat ik maar beter drie maanden lang niet alleen naar huis kon lopen. Ik schrok en vroeg waarom, maar daar kreeg ik geen antwoord op. Ik hoop vooral dat vrouwen in mijn situatie zorgvuldig begeleid worden."

De politie reageert op het verhaal van Anna: “Het ligt aan het type delict of een zedenrechercheur wordt ingeschakeld. In het geval van schennis of aanranding buiten heterdaad is dat een politiecollega. Deze politiecollega kan te allen tijde bepalen of contact met of hulp van een zedenrechercheur nodig is. Dat een aangifte later wordt opgenomen, heeft te maken met de zorgvuldigheid, deskundigheid en aandacht waarmee wij een aangifte-gesprek willen voeren met een slachtoffer."

Onduidelijk hoe gesprek met slachtoffer verlopen is

"Bij alle delicten zijn er richtlijnen en processen die doorlopen worden. Zo kan het voorkomen dat het veiligstellen of in beslag nemen van kleding wenselijk is voor het onderzoek. Er is niet terug te halen hoe het gesprek met het slachtoffer verlopen is en wat daarbij is afgesproken. Vanwege het privacy-oogpunt delen wij dit soort inhoudelijke informatie niet met anderen.”

*Anne en Jos zijn gefingeerde namen. Echte namen zijn bij de redactie bekend.