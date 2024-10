Geldkraan dicht: Musical Academy stopt na 17 succesvolle jaren

Lucie: "Als ik terugdenk aan die tijd was het voor mij een bron van passie en plezier. Hetgeen waar ik ontzettend naar uitkeek, wat ik mocht doen naast school." Het is volgens beide een plek waar vriendschappen zijn ontstaan. "Iedereen was welkom", zegt Valerie, die nu werkzaam is in het ensemble van Jesus Christ Superstar. Ze vervolgt: "Iedereen had het leuk met elkaar. Het was gewoon familie."

Ze kunnen beiden niet geloven dat deze grote Zaanse producties niet meer gemaakt gaan worden. "Ze stonden in een grote zaal van het Zaantheater. Heel groot. Mooi decor. Het was heel tof om mee te maken", blikt Valerie terug. Bij deze producties ging het niet alleen om de acteurs, maar ook juist om de productie eromheen. "Ik vind het heel zonde", zegt Lucie zonder twijfel in haar stem.

Ruimte voor nieuw talent

Majanka gelooft dat nu de Musical Academy stopt, er ruimte komt voor nieuwe producties op andere plekken. Ze hoopt dat iemand anders de rol van producer en regisseur gaat vervullen, zodat nieuw talent de kans krijgt om net zoiets op te zetten. "Ik vind het ook wel leuk om mijn adviserende rol mee te nemen hierin. Dat ik een jong iemand kan helpen. Zo ben ik ooit ook opgestaan. Stond ik zelf mijn decor en kostuums in elkaar te zetten. Kom maar naar me toe. Ik denk graag met je mee."

Daphne, Valerie en Lucie zijn iets sceptischer, omdat je met 'opnieuw opbouwen' niet meteen de kwaliteit kan waarborgen. Daphne: "Ik denk niet dat het zo groots zal zijn als de Musical Academy." Daar is Majanka het wel mee eens. "Dat we niet meer gelijk op dit level instappen, dat is zo. We moeten realistisch zijn." Toch gelooft ze dat de juiste mensen gaan opstaan. "Natuurlijk besef ik dat het talent weer een podium moet krijgen, maar dat gaat er weer komen."