Bouw 800 woningen in Amstelveen kan na 9 jaar beginnen

Nieuwbouwwijk De Scheg

Naast de Westwijk in Amstelveen-Zuid wordt een nieuwe woonwijk met in totaal zo'n 1.400 woningen gebouwd: De Scheg. In 2015 stelde de gemeente een ontwikkelvisie voor het gebied vast dat dit mogelijk maakt.

De bouw gebeurt in drie delen. De bouw van het eerste deel - De Scheg Oost - liep vertraging op, omdat woningzoekers de huizen te duur vonden, maar is inmiddels van start. In De Scheg West komen de meeste huizen, namelijk 800. Het bestemmingsplan voor De Scheg Midden moet nog worden goedgekeurd.