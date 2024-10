'De Egmondse vluchtelingenboot' genomineerd voor een Dutch Podcast Award

In de podcastserie De Egmondse vluchtelingenboot raakt journalist Maaike Polder in de ban van een groene rubberboot. In oktober 2022 spoelt die aan in het Noord-Hollandse kustdorp. Van de lokale strandvonder Marco krijgt ze de vele persoonlijke bezittingen die nog in het bootje lagen: medicijnen, een zwangerschapsecho en kettinkje.

Wie zaten er op deze boot, en wat is er met deze mensen gebeurd? In zes afleveringen neemt Maaike je mee van het strand van Egmond aan Zee naar een humanitaire crisis op slechts een paar uur rijden daar vandaan. Alle afleveringen zijn hier terug te luisteren.

Persoonlijk project

Nu, iets meer dan tien maanden na het uitkomen van de zesde en laatste aflevering, staat Polders podcast op de shortlist van de Dutch Podcast Awards 2024 in de categorie journalistiek. "Daar had ik zelf eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden, dus het kwam best als een verrassing", vertelt ze opgetogen. "Het is ook zo'n persoonlijk project geweest, dus ik vind het hele mooie erkenning daarvoor."

Andere genomineerden zijn podcasts van Radio 1, Follow The Money en De Telegraaf. "Als NH daar als regionale omroep dan tussen staat, maakt me dat supertrots. Vooral omdat het een heel lokaal verhaal is met de Egmondse strandvonder Marco, dat uiteindelijk gaat over een wereldwijd probleem. De regiojournalistiek heeft de kracht om iets als eerste te signaleren."

