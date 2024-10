TikTokker Anna maakt voor de lol de meest gore studentenhuizen schoon

Ei op de muur, meel op de bank en muizenkeutels op de grond. In studentenhuizen kun je het zo gek niet bedenken of het ligt er. Voor de 23-jarige Anna Dobber zijn deze omstandigheden geen probleem. Sterker nog, ze doet een oproep op TikTok: "Woon jij in Amsterdam en woon jij in een krot of iets wat er op lijkt, en heb je hulp nodig? Ik kom je gratis helpen."