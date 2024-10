Van grap tot Boerenkalender: boerenhunks Koen en Joris trots op West-Friese platteland

Koen is blij dat hij uiteindelijk één van de dertien gelukkigen is die straks aan de wand hangt: twaalf voor iedere maand, en een op de cover. "Ik had het totaal niet verwacht, maar ben er wel trots op dat ik er in sta", laat hij weten.

Joris kan zichzelf straks naast al zijn voorgangers hangen. Hij woont in Dronten voor zijn studie, waar alle kalenders van de afgelopen jaren aan de muur hangen. Hij werd uitgedaagd om zich op te geven. "Toch vond ik het wel heel leuk om te horen dat ik door was."

Naast dat de kalender een lust voor het oog is, heeft het ook een ander doel. Sinds 2019 wordt de kalender uitgegeven om het imago van de agrarische sector op te schroeven. Dat is ook de reden voor Koen om mee te doen: "Ik wil mijn eigen sector uitlichten. Meestal zijn het melkveehouders die meedoen op de kalender, maar onze familie zit in de bloemen: pioenrozen, dahlia’s en orchideeën."

Trots

Beide mannen zijn onwijs trots op hun werk, en op andere boeren uit de omgeving. “Er wordt zo ontzettend hard gewerkt”, zegt Koen. Joris sluit zich daarbij aan: "We werken zeven dagen in de week en produceren voedsel, de primaire levensbehoefte.”