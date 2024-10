Afgelast festival Hoorn had spooksponsors en dubieuze bankpapieren: 'Hij moet gestopt worden'

Danny Vermeer zelf ontkent de beschuldigingen, maar Tom is woest. "Als ik hem nu tegenkom, verkoop ik hem een tik. Ik werk in de techniek in de evenementenwereld, ben al 13 jaar bezig en nu wordt mijn naam ten schande gemaakt. Dat pik ik niet." Ook moet hij nog een bedrag van 800 euro ontvangen. Vermeer: "Hij heeft een aantal facturen gestuurd waar niks van klopt. Die zijn wij ook niet van plan om te betalen."

Vermeer zelf zegt nog maar eens dat iedereen zijn geld terugkrijgt. Er zouden contracten zijn ondertekend met partijen die als hoofdsponsor op de website van Electronic Garden staan vermeld. Klein probleem: deze partijen weten niets van een sponsorovereenkomst.

'Wij nemen hier afstand van'

AirPlus - een internationaal opererend bedrijf dat zich bezighoudt met betalingsoplossingen voor bedrijven - is één van de partijen waarvan het logo op de website prijkt. Jente Geerts is werkzaam op de marketingafdeling in België. "Wij zijn zeker geen sponsor en nemen hier afstand van. We ondernemen de nodige stappen om ons logo te laten verwijderen."

Namens directeur BeNeLux & Nordics Raymond Vrijenhoek komt het bedrijf zelfs met een officieel statement. "Wij zijn geen sponsor van dit evenement en hebben het ook niet financieel ondersteund. Het gebruik van het logo van ons bedrijf en de valse samenwerking van AirPlus International met het evenement is tot stand gekomen zonder onze kennis of toestemming."

Juridische stappen

Hij vervolgt: "Het is waar dat Daniel Vina Events B.V. zich heeft aangemeld om klant te worden van AirPlus International, en als onderdeel van die aanvraag werd een eerste document ondertekend. Echter, volgens onze standaard procedures, werd de aanvraag afgewezen. Daniel Vina Events B.V. is geen klant van AirPlus en zal dat ook niet worden. Desondanks blijft de organisator verkeerde informatie verspreiden over onze betrokkenheid. We nemen deze zaak zeer serieus en ondernemen juridische stappen tegen de ongeoorloofd gebruik van ons merk en de verspreiding van valse informatie."

Vermeer is ondanks twee afgelaste edities van het festival en een berg aan (financiële) ellende vastberaden om door te gaan. Een nieuwe datum staat al gepland. Franke schudt zijn hoofd als hij dat hoort. "Hij is een fantast en moet gestopt worden. Het is ergens ook wel zielig. Deze jongen is ziek en heeft hulp nodig. Misschien kan de burgemeester van Hoorn ingrijpen, want hij maakt op deze manier alleen maar meer slachtoffers."