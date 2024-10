Nachtelijke autobrand in Haarlem-Oost, brandstichting niet uitgesloten

Het vuur werd rond 01.00 uur ontdekt. De brand is ontstaan bij het linkervoorwiel van het voertuig. De brandweer was er snel bij en kon voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. Wel is de schade aan de voorzijde groot.

Brandstichting

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie sluit niet uit dat het om brandstichting gaat en doet uitgebreid sporenonderzoek. In Haarlem zijn dit jaar veel autobranden geweest, vooral in het nabijgelegen Schalkwijk. In veel gevallen was er sprake van opzet.