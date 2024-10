Eindelijk een openbaar toilet in Beverwijks centrum, maar niet voor wie in rolstoel zit

Sinds een aantal weken is het toilet in winkelcentrum De Beverhof geopend voor alle bezoekers van het Beverwijkse stadscentrum. Althans, dat zou het móeten zijn. In 2023 beloofde de gemeente een openbaar toilet dat toegankelijk zou zijn voor iedereen. Het toilet is er inmiddels, maar de immens zware toegangsdeur maakt deze voor mensen in een rolstoel zo goed als onbegaanbaar.

'Toegankelijk' toilet voor mindervaliden

Theo de Bot is vanwege de chronische ziekte MS afhankelijk van zijn scootmobiel. Hij weet als geen ander wat voor obstakels dat met zich mee brengt. Hij is al jaren bezig om een toegankelijk toilet voor mindervaliden te realiseren in Beverwijk. Nu is er dus wel een wc, maar kan hij er nóg geen gebruik van maken.

Door de zware deur lukt het hem niet naar binnen te komen. "Het is voor mij onmogelijk om die deur zonder hulp open te krijgen. 'Een toilet toegankelijk voor iedereen', die loze belofte maakt mij enorm kwaad. Je wilt niet afhankelijk zijn van mensen rondom je."

Klap in gezicht

Het is voor Theo een klap in het gezicht. Hij zet zich al jaren in om Beverwijk rolstoelvriendelijker te maken. "Ik pleit al zeven jaar voor een toegankelijk invalidentoilet. Ik begrijp niet waarom ze niet hebben aangeklopt voor inbreng. Er is geen rekening met ons gehouden."

De gemeente Beverwijk betreurt de situatie, maar geeft ook aan dat dit een tijdelijke situatie is. "We kunnen nog niet met zekerheid zeggen wanneer dit allemaal gerealiseerd kan worden. Alles is afhankelijk van de leverdatum van de apparatuur om de deur automatisch open te laten gaan."