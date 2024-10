25 minuten geleden

In de nacht van dinsdag op woensdag is een personenauto door brand zwaar beschadigd geraakt. De wagen stond geparkeerd in de Slachthuisstraat in Haarlem-Oost. De politie doet onderzoek.

In Haarlem zijn dit jaar veel autobranden geweest, vooral in het nabijgelegen Schalkwijk. In veel gevallen was er sprake van opzet.