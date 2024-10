Scooterbestuurder (17) ernstig gewond na botsing met politieauto in Amsterdam

Het ongeluk gebeurde rond 04.00 uur in Nieuw-West. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. De gewonde scooterrijder is een 17-jarige jongen uit Amstelveen. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersongevallenanalyse (VOA) is opgeroepen om onderzoek te doen.

De politie vraagt mensen die meer weten of hebben gezien contact op te nemen. "Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden van de omgeving? Laat het ons weten via 0900-8844."