Wanhopige restauranthouder Yongjie Hu doet laatste poging om vervangend pand te vinden

Hu had de bijna negenhonderd handtekeningen meegenomen van bezorgde klanten, die graag willen dat hij een vervangend pand in de buurt krijgt. Hier zit immers zijn klantenkring en die wil hij graag behouden.

Even terug naar afgelopen juli. De Zaanse gemeenteraad gaf vlak voor het zomerreces groen licht voor het project. De straat dicht bij het centrum is toe aan een opknapbeurt en daarom ligt er het plan om de huidige gebouwen te slopen. Daar komen zo'n 570 (over het algemeen kleinere) woningen voor terug.

Hu schrok zich rot toen het besluit werd genomen. De Chinese restauranthouder was weliswaar ongeveer op de hoogte van de plannen, maar hij had niet in de gaten dat het nu écht serieus werd. Bovendien vond hij zelf niet de goede ingangen om zijn probleem te bespreken.

Tekst loopt door onder de reportage van afgelopen juli.