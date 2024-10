Amsterdamse Libanezen bellen met familie in oorlogsgebied: "Op werk focussen lukt niet meer"

"Ik moet me eigenlijk op mijn werk focussen, maar de laatste tijd lukt me dat niet", erkent Demachkie. "Ik heb mijn telefoon steeds bij me en mijn oortjes in. Daarmee volg ik het nieuws en houd ik contact met vrienden en familie die daar zijn."

Aan de telefoon vertelt een vriendin van Maja over raketten die ze vannacht hoorde. Omdat NH erbij zit, praten ze voor deze keer in het Engels. "Ze lieten de grond trillen", vertelt de vriendin. "Mijn dochter werd wakker en vroeg: 'mama, is dit een aardbeving?'"

Noord en centrum

Maja hoort al een week lang soortgelijke verhalen vanuit Libanon. Ze probeert in Amsterdamse begrippen uit te leggen hoe die luchtaanvallen ervaren worden: "Stel je voor dat je in het centrum zit. Als Noord gebombardeerd zou worden, dan kun je dat in het centrum voelen. Je hoort niet alleen het geluid, maar je ziet de huizen schudden."