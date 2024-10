Olympier Khalid Choukoud aan de start van marathon Amsterdam

Khalid Choukoud is op zondag 20 oktober één van de grote namen bij de TCS Amsterdam Marathon. De afgelopen jaren boekte de 38-jarige atleet mooie resultaten bij de najaarsmarathon. Zo veroverde hij drie keer de nationale titel in Amsterdam (2016, 2021 én 2022). Deze zomer deed Choukoud nog meer aan de Olympische Spelen in Parijs en Amsterdam betekent dan zijn volgende marathon.