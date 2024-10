Einde voor trein naar Praag dreigt alweer: "Internationale treinen hebben geen prioriteit"

Het is nu onzeker of de trein in de zomer van 2025 nog wel ruimte krijgt in de dienstregeling. En laat dat nu juist de belangrijkste periode zijn voor de start-up van Van Buuren. "We worden niet gesubsidieerd en krijgen alleen geld van de reiziger. Daarom is het belangrijk om het hele jaar te kunnen rijden, willen we onze broek op kunnen houden."

Hetzelfde probleem met de dienstregeling doet zich voor in Frankrijk. Daardoor staat het plan voor een directe trein van Amsterdam naar Barcelona ook nog steeds op losse schroeven. "We willen graag meer internationale treinen als alternatief voor het vliegtuig of de auto", zegt de oprichter. "Maar dan moet er wel ruimte worden gemaakt voor die treinen. We zien dat de prioriteit ergens anders ligt, ondanks de ambities rondom duurzaamheid."

Eurostar naar Londen

Ook de directeur van de Eurostar, Gwendoline Cazenave, dreigt de stekker uit de treinen naar Londen, Brussel en Parijs te trekken. Dat komt mede doordat het spoor tussen Amsterdam en Rotterdam niet veilig genoeg is om er met de hoge snelheid van de Eurostar overheen te rijden. In plaats van 300 kilometer per uur, kan er op sommige delen nog maar 80 kilometer per uur worden gereden.

Een ander probleem voor de Eurostar is de verbouwing op Amsterdam Centraal. Op het station is er nu namelijk geen plek voor paspoortcontroles, waardoor reizigers die naar Londen willen in Brussel moeten overstappen.