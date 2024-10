De Venneperhout krijgt weer een grote beurt na jarenlang achterstallig onderhoud

"Vooral in de winter is het bijna onmogelijk om droge voeten te houden. Door de slechte afwatering wordt het gauw een modderpoel", legt Voorbergen uit. Er wordt daarom de komende tijd vooral gewerkt aan het aanpakken van de paden.

Het geld dat daarvoor nodig was krijgt Staatsbosbeheer nu van de gemeente Haarlemmermeer. Die eenmalige bijdrage wordt aangevuld met geld vanuit het Gebiedsfonds Spaarnwoude, geld dat gewoonlijk dus wordt gebruikt voor natuur aan de andere kant van de gemeente.

Bomen kappen en planten

Niet alleen de paden worden met het geld aangepakt. Zo worden er op verschillende plekken in het bos bomen bijgeplant of juist gekapt, vertelt Voorbergen: "Door bomen te verwijderen en het bos te openen, komt er meer ruimte en licht voor de overblijvende bomen. Op andere plekken planten we juist nieuwe bomen voor meer variatie in de soortensamenstelling."

Ook de lange rij essenbomen langs het fietspad, die vorig jaar december vanwege ziekte werden gekapt, worden precies een jaar later vervangen door nieuwe jonge bomen. Die zullen dan ook meteen bestand zijn tegen harde wind en de natte grond waarin ze staan.

De eenmalige injectie van de gemeente zorgt ervoor dat een aantal zaken flink kunnen worden aangepakt, maar financiering voor de jaren erna ontbreekt nog. Geld voor jaarlijks onderhoud hoopt Staatsbosbeheer bij de gemeente en de provincie op te halen.