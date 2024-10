Waarom verdwijnen de fietsbruggen alweer uit de (natte) duinen?

De aanleg en huur van bruggen raakt PWN in de portemonnee. "Het is een hele kostbare zaak. Het gaat om tienduizenden euro's. De grootste drukte is voorbij, de meeste toeristen zijn weer weg. Dan moet je toch een afweging maken. We hebben ervoor gekozen om de brug niet langer te laten liggen. We kijken volgend voorjaar weer wat de situatie daar dan is", legt Vreken uit.

Te duur en veiligheid komt in het geding

"Het kan zomaar zijn dat de paden op die locatie dan op vier of vijf plekken zijn ondergelopen. Dan moet je daar wellicht meer bruggen gaan plaatsen, maar dat doen we liever niet. Zoals gezegd, het is erg duur en ook niet wenselijk vanwege de veiligheid. Hulpdiensten moeten er geen hinder van ondervinden."

Ook het plaatsen van bruggen elders in de Kennemerduinen is voorlopig niet aan de orde, vanwege de kosten en de veiligheid. "Het hangt helemaal af van de hoeveelheid regen die er valt en de grondwaterstand", zegt Vreken.

Dan toch via olifantenpaadjes?

Als je afgelopen jaar als fietser of wandelaar bij een ondergelopen duinpad aankwam, dan moest je rechtsomkeert maken. "Zo denken we er nog steeds over. Olifantenpaadjes zijn ver van het ondergelopen pad en gaan dwars door de natuur heen. Dat is slecht voor de planten en dieren die er leven. De omleidingen volgen is dan de beste optie. Parnassia was en is bijvoorbeeld ook prima bereikbaar via de Zeeweg", vertelt Vreken.

Veel bezoekers kozen toch voor een korte omweg buiten de officiële paden, wat niet de bedoeling is. Anderen lieten zich niet weerhouden door het hoge water en gingen juist voor de natte route, al was het maar voor een goede foto.

