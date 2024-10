Sportschoolhouder baalt van schade na vuurwerkbom: "Ik heb geen vijanden"

Dylan Bijl (34) tast in het duister: hij heeft geen idee wie er vuurwerk heeft afgestoken bij zijn sportschool in Alkmaar, en hij weet ook niet waarom. "Op camerabeelden is een jong jochie te zien die hier met vuurwerk bezig is. Het lijkt meer op kinderachtig werk." De vuurwerkbom vernielde een aantal ramen, ook ontstond er een klein brandje.