Vanuit de darm terug om de arm: uitgekakte Rolex terug bij eigenaar (95)

"Via ons YouTube-kanaal Chronoglide kijkt iedereen live mee door de microscoop, terwijl ik horloges repareer", verklaarde hij eerder. "Het YouTube-kanaal, waar zij ons van kende, heeft meer dan 34.000 abonnees en daardoor hebben we een goede naam in de horlogewereld."

Opschieten

Niet geheel onterecht, want drie maanden later tikt de Rolex als nooit tevoren, en hangt hij weer om de pols van zijn dolgelukkige eigenaar. "Meneer Steele is 95, dus we moesten ietwat opschieten. Ik had hem beloofd het horloge voor de kerst bij hem af te leveren. En omdat dit zo'n bijzonder verhaal is, wilde ik hem graag zelf komen brengen."

En zo geschiedde: afgelopen zondag reisde Kalle met het horloge van Steele af naar Oswestry. "Toen de perfect lopende Rolex aan hem werd overhandigd, kon hij het eindresultaat niet geloven. Er hangen veel mooie herinneringen aan dit uurwerk en hij dacht het nooit meer te kunnen zien. Echt heel speciaal om dit te mogen doen", reageert hij.

Eeuwenoude munt cadeau

De overhandiging werd bijgewoond door onder meer familieleden van Steele en de burgemeester. "Als bedankje heb ik een munt uit 1694 gekregen, die hij op zijn boerderij vond. Willem van Oranje staat daarop afgebeeld, met zijn vrouw Mary. Om de eeuwenoude band tussen onze landen te benadrukken. Heel bijzonder."

Benieuwd hoe de Rolex eruit zag vóór de metamorfose van Kalle? Bekijk hieronder naar de reportage: