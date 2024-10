Ondernemers ongerust over toekomst haven Beverwijk: 'Het is twee over twaalf'

Reactie van de gemeente Beverwijk

"De gemeente is in gesprek met alle ondernemers rondom de haven, dus ook met Richard Heimering. We weten dat hij de haven ter hoogte van zijn kademuur graag verdiept wil hebben, maar wij moeten eerst onderzoeken of dit technisch en economisch haalbaar is. Ondernemers willen dat we meteen aan de slag gaan, maar als gemeente ontkom je er niet aan om de haalbaarheid van grote ingrepen vooraf te onderzoeken. Zonder vooronderzoek kun je niet zomaar gaat baggeren. Maar we zouden ook willen dat de ontwikkeling sneller gaat. Het doet pijn dat een deel van de haven minder goed bereikbaar is."