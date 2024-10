Wacht met plannen afvalstort Groenewoud in Kortenhoef: 'Gezondheid gaat voor'

Van 1959 tot 1973 is in het gebied rond de Beltweg in Kortenhoef afval gestort. Bewoners maken zich al langer zorgen over de effecten die de vuilstort nog altijd op het milieu en de omgeving heeft.

De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met Afvalzorg, de gemeente Wijdemeren en Natuurmonumenten een plan voor sanering opgesteld. En er loopt een provinciaal onderzoek naar de verspreiding van giftige stoffen waaruit kan blijken dat deze sanering noodzakelijk is. Op een aantal plekken zou de vuilnisbelt niet of niet goed ingepakt zijn waardoor deze dus blootligt.

Natuur op de belt

Momenteel wordt door de provincie de mogelijkheid onderzocht om in de omgeving een natuurgebied te realiseren. De stortplaats zou dan deel uit gaan maken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Daarnaast willen verschillende organisaties het grondwaterpeil in dit gebied omhoog brengen.

De provinciale fracties uitten met de motie hun zorgen over het effect op de gezondheid van de omwonenden als zware metalen of andere gevaarlijke stoffen uitspoelen in het grondwater. Er valt volgens hen niet uit te sluiten dat de werkzaamheden aan de inrichting rond de afvalstortplaats verandering in het verspreidingsrisico veroorzaken.