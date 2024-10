Amsterdam komt met voorstel om het stoken van hout te beperken

Maar ondanks leuke herinneringen is houtrook volgens het Longfonds een van de grootste veroorzakers van longklachten. "Het is superongezond, voor jezelf, voor kinderen en voor je buren. In de rook zit fijnstof, onder andere fijnstof en dat veroorzaakt en verergert longziekten als COPD en astma", benadrukt directeur van het Longfonds Károly Illy. "De meeste mensen stoken voor de gezelligheid. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven om het gezellig te maken."

Het stadsbestuur presenteert verschillende maatregelen. Van subsidie voor het verwijderen van rookkanalen, proeven met elektrische barbecueplaatsen tot voorlichting en een verbod op houtkachels in nieuwe woningen vanaf 2027. Verdere regulering wordt onderzocht.

Boete

Vanaf vandaag gelden er ook nieuwe maatregelen tegen houtstook in Amersfoort. Wie zijn houtkachel aansteekt wanneer de stookwijzer code oranje of rood aangeeft, kan een boete krijgen tot maar liefst 400 euro. Of zo'n dergelijke regel er ook gaat komen in Amsterdam is nog onduidelijk. "Daar moet eerst een gesprek over op gang komen. Dat begint door te benadrukken hoe enorm schadelijk houtrook is."

Amsterdammers kunnen vanaf 21 oktober op het voorstel reageren.