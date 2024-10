Vrouw verduistert geld van Hilversums bedrijf uit onvrede en om schulden af te lossen

De financieel directeur, ook aanwezig bij de zitting, zegt die sfeer niet te herkennen. "Wat mevrouw omschrijft, ken ik niet. Wat ik wel weet, is dat collega's die vijf jaar lang met haar hebben samengewerkt zich ernstig in de steek gelaten voelen."

De advocaat van de directeur zegt dat het bedrijf het nog achter de schermen probeerde op te lossen, maar dat mocht niet baten. "Afspraken werden niet nagekomen, er werd geen medewerking gegeven door mevrouw. Er is tot op de dag van vandaag zelfs geen excuses gekomen. Dat is erg kwalijk."

Strafeis

Ook de officier van justitie laat weten dit een kwalijke zaak te vinden. "Ik vind het een ernstig strafbaar feit. Een werkgever hoort vertrouwen te hebben in haar werknemers, zeker bij de afdeling financiën. Daarbij gaat het om enorme bedragen die zijn verduisterd. Zoiets verdient een straf."

Volgens de officier zou het alleen niet handig zijn om de vrouw een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te geven. "Mevrouw geeft aan dat ze het bedrag wil terugbetalen als ze het heeft. Het is daarom belangrijk dat ze zo snel mogelijk weer aan het werk gaat." De officier eist uiteindelijk een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Als ze binnen drie jaar opnieuw een strafbaar feit pleegt, moet ze de cel in.

De advocaat van Salta Group B.V. is het niet eens met de strafeis van de officier. "Het maakt voor ons niet uit als mevrouw even vast moet zitten en de betaling daarmee wellicht wat wordt uitgesteld. Zoiets verdient een gevangenisstraf, dan wachten we wel een paar maanden."

Tóch wel een excuus

Als laatste komt de vrouw nog aan het woord. "Ik snap dat ik hiervoor een straf krijg opgelegd. Ik was me ervan bewust dat dit alles niet de bedoeling was toen ik het deed. Mijn geweten knaagde aan mij, en toch ging ik door. Ik wil daarvoor toch nog graag mijn excuses aanbieden."

15 oktober doet de rechter uitspraak.