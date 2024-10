Oud-zeeman Theo (84) slaapt al ruim jaar in de kou: wordt zijn dak eindelijk gemaakt?

Eind april bezoeken we Theo nogmaals. Een schadeherstelbedrijf is bezig op het dak om de grootste troep weg te halen. Dat ziet er voorspoedig uit voor Theo en zijn schippershuisje.

'Zoon van Mark Rutte'

Maar sindsdien wacht de voormalig walvisvaarder alweer vijf maanden op vervolg. Er is nog steeds geen dakdekker geweest om zijn huis weer waterdicht te maken.

Tot er deze week eindelijk wel een bedrijf langs komt om zijn dak te repareren. Als zijn huis straks waterdicht is, hoopt hij ook weer op warm water en centrale verwarming. Theo wacht het allemaal geduldig af en klaagt er niet over. "Als ik de zoon van Mark Rutte was geweest hadden ze hier allang gestaan", zegt hij lachend.

Waarom duurt het zo lang?

NH heeft ook met verzekeraar Interpolis gebeld om te vragen waarom het allemaal zo lang duurt, maar in verband met de privacy kunnen ze niet ingaan op individuele gevallen. Wel beloven ze nog eens naar de zaak te gaan kijken.

De 84-jarige man zit nu al tijden in de kou, maar Theo ziet het leven altijd van de zonnige kant. "Het is geen prettige tijd, maar ik heb mijn muziek, boeken en films. Dat is mijn leven en mijn geluk."