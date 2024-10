Al 5 ton ingezameld voor stuk grond om biodiversiteit in omgeving te vergroten

Het geld is opgehaald in de wijde omgeving van Eenigenburg, onder andere door een speciaal Pronkstuk-diner en filmvoorstellingen van Onder het Maaiveld, een documentaire over het leven onder de grond. "In die film gaat het onder meer over het schimmelnetwerk onder de grond, dat alles met elkaar verbindt en voedt. Zo is het eigenlijk ook bij ons gegaan," vertelt Maaike Wijnberg.

"Het is echt een burgerbeweging", zegt Lisa Johnson. "We hebben zoveel mensen gesproken; inmiddels zijn er al driehonderd mensen ‘vriend’ geworden van onze stichting. Mensen worden geraakt door ons verhaal en zijn blij dat ze eindelijk iets kunnen bijdragen in hun directe omgeving – op een heel concrete en zichtbare manier." Jaap Rengersen voegt toe: "We doen het echt samen. Iedereen vond het een geweldig initiatief en wilde kijken hoe ze konden bijdragen, en dat ging verder dan alleen financieel."

Vanaf 2025 in handen

De komende tijd blijft de stichting geld inzamelen om het stuk land volledig te kunnen betalen met schenkingen en leningen. Per 1 januari 2025 is Het Pronkstuk dan volledig in handen van de stichting. Boerderij De Lepelaar kan het dan omvormen naar biologische grond. Maaike Wijnberg: "Daar zijn ze wel even mee bezig. Als eerste komt er een bloemenmengsel te staan. Daarna misschien iets van peulvruchten. Na drie jaar kan het echt als biologische landbouwgrond gebruikt worden."