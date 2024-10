Hommeles bij FNV Gooi en Vechtstreek: leden en medewerkers volgend jaar dakloos

Maar het bericht, met de schreeuw om hulp, is niet veel later alweer verwijderd en men houdt de kaken stijf op elkaar. "Geen commentaar, is de opdracht", valt er alleen nog te lezen. Toch is er één vakbondslid die wel wat kwijt over de situatie.

Hij geeft aan dat de FNV bezig is met een reorganisatie en vakbondshuizen gaat sluiten. Het leeglopende personeelsbestand moet weer op orde en 'ze moeten de kas ook weer gezond maken'.

Leegloop

De Gooise leden hebben, volgens het vakbondslid, veel geprotesteerd bij het bestuur op het hoofdkantoor. En die gaat nu dan toch kijken of er ruimte is voor een regionaal FNV kantoor in Hilversum. Omdat het hoofdkantoor van de FNV niet heeft gereageerd, is niet duidelijk wanneer de zoektocht afgerond moet zijn.

De hoop is dat met een nieuwe kantoorruimte de kaderleden van de FNV Gooi en Vechtstreek behouden blijven. Zonder werkplek in `t Gooi zouden die volgens het vakbondslid anders vertrekken, wat de afslankende FNV nog meer ledenverlies zou opleveren. Volgens de lokale afdeling is dus nu het bestuur aan zet voor het toewijzen van een nieuwe locatie.

Dichte deur

Op het moment dat NH Gooi langsgaat bij het regiokantoor om poolshoogte te nemen, is de deur gesloten. Toch geeft de poster op het raam de informatie dat er op dit tijdstip gastvrouwen en -heren aanwezig zouden moeten zijn.

Enkele uren later staat de deur wel open, maar zijn er twee 'trajectbegeleiders' aan het werk. Dat deze locatie gaat sluiten, is geen geheim voor ze. Wel verbazen ze zich over de dichte deur in de ochtend. En ook zij hebben nog geen idee of er een nieuwe werkplek komt en zo ja, waar?