Ajax won nog nooit in Praag: zo verging het ze eerder

1967: Dukla Praag (2-1 verlies)

Voor de eerste wedstrijd die Ajax ooit in Praag afwerkte gaan we 57 jaar terug in de tijd. Ajax, toen nog een team dat voor de helft uit semi-profs bestond, had tegen Liverpool voor het eerst een Europese grootmacht uitgeschakeld in de Europa Cup. Tegen het nietige Dukla Praag ging het een ronde later helemaal mis.

Na een 1-1 gelijkspel verloor Ajax met 2-1 in Praag, onder meer door een eigen doelpunt van aanvoerder Frans Soetekouw. Trainer Rinus Michels greep keihard in en besloot Soetekouw nooit meer op te stellen. Als vervanger werd topverdediger Velibor Vasovic gehaald. Met hem zou Ajax in 1971 voor het eerst de Europa Cup I winnen.

1984: Bohemians Praag (1-0)

Een tweede confrontatie in Praag kwam zou er pas 17 jaar later komen. Dit keer was Bohemians Praag de tegenstander in de tweede ronde Uefa Cup. Nadat de jeugdige Amsterdammers thuis met 1-0 hadden gewonnen, werd het in Praag 1-0 voor het geharde Bohemians, dat de penalty's na afloop beter zou nemen.

Na de wedstrijd schoof een woedende trainer Aad de Mos de schuld recht in de schoenen van de 22-jarige Frank Rijkaard en een 20-jarige Gerald Vanenburg. "Met deze jongens win je de oorlog niet. Fysiek zijn ze tot weinig in staat. Als het hard is, zoals nu, kun je met deze spelers verliezen."

Aanvoerder Ronald Spelbos, die zelf in de penaltyserie had gemist, nam het uiteindelijk voor de twee op: "Ik vind de uitspraken van de trainer nogal hard. Die jongens zijn nu al genoeg gestraft door het verlies en het feit dat hen niets lukte."