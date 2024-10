Eigenaar gesloten restaurant Casa di Georgio probeert via rechter zaak weer te openen

Een arrestatieteam van de politie valt 7 juni laat in de avond het restaurant aan de Larense weg binnen. Meerdere gasten zijn op dat moment nog in de zaak aanwezig. De inval volgde op meldingen uit de buurt over mogelijke illegale gokactiviteiten en drugshandel.

Alle aanwezigen worden gefouilleerd. De politie treft een 'handelshoeveelheid' drugs aan. Tijdens de rechtszaak blijkt het volgens de rechter om meerdere wikkels met cocaïne te gaan. Bij een andere medewerker treft de politie een mes aan. Ook neemt de politie een busje pepperspray in beslag dat in een voertuig ligt van één van de gasten. Dat meldt de gemeente na de inval.

Het arrestatieteam betrapt daarnaast ruim tien mensen op illegaal gokken. In totaal werd bijna 8.000 euro aan contant geld, afkomstig van verschillende klanten, in beslag genomen.

De gemeente vermoedt dat er vanuit het restaurant harddrugs werden verhandeld en ziet aanwijzingen voor ondermijnende activiteiten. Als gevolg daarvan heeft de burgemeester besloten het restaurant voor zes maanden te sluiten.

'Restaurant is mijn leven'

"Bent u zich niet een hoedje geschrokken?", vraagt de rechter aan de eigenaar van het restaurant over de inval. "Enorm. Ik vind het echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik wist niet dat dit mij zou kunnen overkomen. Dat restaurant is mijn leven. Ik ben er elke dag", zo reageert de jonge vrouw. Ze was zelf aan het werk toen de politie die bewuste dag de inval deed. "Personeel is schaars, dus ik ben diegene die kookt."