Zaandam straks magisch: station omgetoverd tot perron 9 ¾ en oude kerk als Zweinstein

Tientallen vrijwilligers helpen mee om decors, attributen en kledingstukken te maken. In de Bullekerk – die straks dienstdoet als Zweinstein – zijn ze druk in de weer met 'brandende kaarsen' die aan het plafond komen te hangen, net als in de films. "Nog best een klusje", verzucht een vrijwilliger met een glimlach.

De route

De route loopt op vrijdag 8 en zaterdag 9 november van het station (perron 9 ¾) naar de bibliotheek. Op allerlei locaties is er wat magisch te beleven. De Bullekerk aan de Westzijde doet straks dienst als Zweinstein, de beroemde tovenaarsschool. Er zijn zelfs drie diners in de 'Grote Hal', die zijn allemaal al uitverkocht.

