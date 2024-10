'Dansmama' Roos is er áltijd voor haar dansers: "Wil je iets doen? Doe het dan!"

Ze ging de confrontatie aan met de trauma's en leerde ermee omgaan. Nu zet ze zich met volle overgave in voor haar dansschool, haar dansers en de projecten die ze als professioneel danseres aangaat. En probeert haar kernwaarden nu over te brengen op een grote groep dansende jongeren.

Discipline, moed, zelfreflectie, acceptatie en zelfvertrouwen. "Ben je zoals je bent? Accepteer je dat leed, of ga je voor beter? Wil je genezen? Dat vergt zelfreflectie, want: het gaat niet goed. Het vergt moed, want: je hebt hulp nodig en je moet om hulp gaan vragen. Het vergt discipline, want: verbetering en groei gaat samen met tijd en de tijd nemen. En dan is er nog acceptatie, want: het lukt je niet alleen."

'Je bent prachtig en uniek'

"Dit is wat ik probeer mee te geven in mijn workshops, in mijn lessen, op mijn dansschool en in alles wat ik doe. Je mag zijn wie je bent. Je bent prachtig en uniek, maar wij zoeken altijd naar verbetering en de beste versie van jezelf."

In het dansen heeft ze altijd zo ongeveer alles gevonden waar ze behoefte aan had. Het is een roeping, een manier van leven. "Ik vind in het dansen alles, zoals emoties, ademen, leven. Ik heb mijn spark gevonden in het dansen. Spark is het tegenovergestelde van trigger."