Team NH Helpt steekt zelf handen uit de mouwen en knapt kinderboerderij op

"Eigenlijk had ik dit in de zomer moeten doen", zegt beheerder Roos Moseman-Hom van de kinderboerderij. "Maar in mijn eentje red ik het niet." Haar twee vaste klusjesmannen zijn inmiddels te oud en de meeste vrijwilligers hebben fysieke problemen, waardoor zij niet kunnen helpen. Dus helpen wij een handje.

Redacteur Fieke Vreeburg staat hoog op een ladder tegen de hooiberg om spinrag te verwijderen. "Ik vind dat iedereen iets voor iemand moet doen, niet voor geld, maar gewoon omdat je iemand gelukkig maakt."

Presentator Rachel Morssink verwijdert klinkers omdat het pad door ondergrondse gangen van ratten is verzakt. Zij heeft voor de koffiepauze helaas geen nhhelpt taart meegenomen, maar NH-fan Frederique van Vrijberghe de Coningh komt langs met cake.