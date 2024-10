Duurzaamheidsdocent Peter strijdt voor kinderen die zelfstandig en kritisch denken

Peter Siegel woont in Amsterdam op 3-hoog. Vanuit zijn raam ziet hij op straat altijd zwerfafval en dat irriteert hem in toenemende mate. Hij begint het op te ruimen en verdiept zich ook online in het probleem. Wat hij leest valt hem zwaar: "Ik werd helemaal depressief. Ik móést daar meer aan doen. Ik vond het opruimen alleen niet voldoende." Kinderen en jongeren over afval vertellen ging hem makkelijk af, en na een master-opleiding maakte hij een carrièreswitch. Tegenwoordig is hij docent levensbeschouwing.

Zaadje planten

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de les. Wat kan iedereen zelf doen aan een duurzamere wereld, thuis, in je tuintje, of op je balkon? De problemen benoemen is niet nodig, die ziet iedereen wel. Liever werkt Peter aan het veranderen van leerlingen hun mindset: zelfstandig leren nadenken over wat zij, of anderen, doen. En daar vragen over te stellen. "Ik leer ze oplossingsgericht te denken. Alleen als je puber bent, ben je met heel andere dingen op de wereld bezig. Het gaat erom dat ik een zaadje plant; dat ik iets wakker maak bij ze."