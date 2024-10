Niels (22) gleed met zijn scooter uit in de modder en overleed: wie is verantwoordelijk?

De officier van justitie houdt vol dat de verdachten onvoldoende maatregelen hebben genomen om een ongeval te voorkomen. "De weg was niet schoon. Daar gaat het hier om vandaag. Het protocol is niet gevolgd. Verdachten zeggen dat de weg schoon is als grote brokken klei van de weg zijn. Wat is de definitie van schoon? De wegeninspectie van de provincie was niet ingelicht, dus controle is niet mogelijk geweest."

"Maar als er zoveel modder op de weg lag, hoe kan het dan dat de kruizen die voor het politieonderzoek zijn gespoten nog lange tijd zichtbaar waren? Die zouden met het schoonspoelen van de weg toch ook zijn weggespoten?" vraagt advocaat Koers zich af.

Volgens de advocaat is het in de namiddag gaan motregenen, waardoor het wegdek door eerder opgedroogde modder alsnog spekglad is geworden. "Niels reed op de verkeerde weghelft, had de kinband van zijn helm niet goed bevestigd en heeft voldoende tijd gehad om langzamer te rijden, af te stappen of zelfs om te keren. Beide weggebruikers hebben zich niet gehouden aan de waarschuwingen. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden."

'Triest is het en het blijft triest'

Niels was een ervaren motorcrosser en moest uitwijken voor de modder, zegt justitie. "Er is sprake van onachtzaamheid en onzorgvuldigheid en ik acht de verdachten schuldig aan dood door schuld. Het sporenbeeld en de positie van de voertuigen geven niet aan dat er te hard is gereden. Er lag modder op de weg waardoor de brommer zover is weggegleden en nauwelijks schade had."

Tegen de verdachten is 240 uur werkstraf geëist waarvan 60 uur voorwaardelijk en een voorwaardelijk ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden. Het bedrijf van de verdachten moet een boete betalen van 7.500 euro waarvan 5.000 euro voorwaardelijk. Verdachte B.D. krijgt het laatste woord: "Het is triest en het blijft triest, voor iedereen."

De rechtbank doet uitspraak op 15 oktober.