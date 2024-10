Flinke files op A9 en A10, drukste ochtendspits van dit jaar volgens ANWB

Op de A9 in de richting van Amstelveen sta je op meerdere plekken vast. De langste file staat tussen Akersloot en knooppunt Rottepolderplein. Daar staat het verkeer over 13 kilometer stil en heb je meer dan een half uur vertraging. Ook als je dichter bij Amstelveen komt, is het weer achteraan aansluiten.

Ook op de A10 rondom Amsterdam is het geduld hebben. Daar staat het verkeer op meerdere plekken stil. De meeste vertraging heb je op de A10-Noord tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer. Door een ongeluk is de vertraging daar nu nog een half uur.

Drukste ochtendspits van het jaar

Er was dinsdagochtend sprake van de drukste ochtendspits dit jaar, laten ANWB en Rijkswaterstaat weten aan persbureau ANP. De drukte kwam door een combinatie van reguliere drukte gecombineerd met ongelukken en weersomstandigheden, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat. ANWB zag de teller oplopen tot 1087 kilometer door het hele land.