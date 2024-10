50-jarige Arno nog steeds spoorloos, politie zet opsporingsprogramma in

Arno Eveleens is sinds donderdagavond 26 september rond 22:30 uur vermist. Zijn familie en vrienden maken zich grote zorgen, en ook de politie vreest voor zijn mentale en fysieke gezondheid.

Op de avond van zijn verdwijning droeg Arno een oranje hoodie, spijkerbroek en sneakers. Opvallend is dat hij geen persoonlijke bezittingen heeft meegenomen; zijn telefoon, portemonnee en sleutels bleven achter.

Signalement

Arno is een man van 50 jaar en is 1 meter 76. Hij heeft asblond haar en grijs/blauwe ogen. En is voor het laatst in de buurt Langeheit in Assendelft-Noord gezien.