Man doet zich voor als politieagent en haalt pas en sieraden op bij 94-jarige vrouw

De oudere vrouw uit Purmerend werd gebeld door iemand die zich voordeed als een politieagent. De beller waarschuwde haar voor een dreigende inbraak en adviseerde om haar waardevolle bezittingen, met name haar sieraden, veilig te stellen.

Op vrijdagavond 31 mei stond er iemand voor haar deur, zogenaamd namens de politie. Hij gebruikte een code die eerder telefonisch was doorgegeven als 'veiligheidscontrole'. Hoewel het pure misleiding was, weten dit soort oplichters hun verhaal zo overtuigend te brengen dat ze vaak vertrouwen weten te winnen.

Trouwringen

De vrouw overhandigde haar bankpas met pincode, samen met een aantal waardevolle sieraden. Hoewel er geen foto's van zijn, gaat het om zeer persoonlijke bezittingen, zoals een gouden trouwring voor dames met de datum 20-6-1956 erin gegraveerd. Ook gaf ze een gouden hanger af, gemaakt van een heren trouwring met een rode steen van een zegelring.

Nog diezelfde dag, op vrijdag 31 mei, werd er met haar pas gepind. Of dit door dezelfde persoon is gedaan die de pas bij haar ophaalde, is niet duidelijk. Rond tien voor acht 's avonds werd er 400 euro opgenomen bij een geldautomaat aan de Koestraat in Purmerend.

Politie: "Wij halen uw spullen nooit op"

De politie benadrukt nog maar eens: zij zullen nooit, maar dan ook echt nooit, op deze wijze mensen opbellen en aan de deur verschijnen om spullen op te halen.

