Politie: explosie Hilversum leidt tot gehoorschade bij slachtoffer

“Twee mogelijk jonge daders zouden dan die zaterdagmiddag in de middag explosief materiaal in een achtertuin hebben gegooid van een woning, gelegen aan de Violenstraat in Hilversum”, zegt Tom Heutz van politie Midden-Nederland.

Ontploffing

Op het moment van de explosie was het slachtoffer aan het werk in de achtertuin en liep daarbij gehoorschade op. “Wij vroegen in Bureau NH al eerder om een specifieke getuige en er is goed nieuws: de recherche heeft namelijk met die persoon contact gezocht en die hebben wij gesproken.”

De recherche is echter nog steeds op zoek naar meer getuigen, met name mensen die mogelijk camerabeelden van het incident hebben.