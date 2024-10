300 voetballers in protestmars naar gemeente: "Ze manipuleren die veldkeuring"

Iets over zeven gaat het brandalarm af bij de gemeente Heiloo. De voetballers zijn in een protestmars naar het gemeentehuis vertrokken waar op dat moment een raadsvergadering plaatsvindt. Ze steken vuurwerk af en de rook waait naar binnen.

Het punt is duidelijk: De Foresters wil een nieuw hoofdveld. NH ging afgelopen week al op bezoek bij de voetbalclub uit Heiloo en daar waren de betrokkenen duidelijk. "Dit veld kan echt niet meer", vertelt aanvoerder Stan de Boer.

Voorzitter Hugo den Hartog ging zelfs nog een stapje verder. "Het wordt jaarlijks gekeurd en dan doen ze eerst groot onderhoud. Ze manipuleren daarmee die veldkeuring", zegt de voorzitter.

De gemeente laat in een reactie weten dat dit niet aan de orde is. "Het regulier onderhoud bestaat onder andere uit het loswoelen van de infill van het veld. Eens per maand wordt dit uitgevoerd."

De tekst gaat verder onder de foto.