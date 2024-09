Shona Shukrula uit Alkmaar eerste vrouwelijke scheids in mannen profvoetbal

Shukrula fluit sinds het seizoen 2009/2010 wedstrijden voor de KNVB. Dit voorjaar promoveerde ze naar de groep scheidsrechters betaald voetbal. Ze floot al in de tweede divisie en is sinds 2020 als vierde official actief in de eerste divisie.

Zes jaar geleden maakte Franca Overtoom haar debuut als assistent-scheidsrechter in het mannenvoetbal. De in Obdam geboren Overtoom vlagt sinds 2020 ook in de eredivisie. Ze is de enige vrouw op het hoogste niveau. In onder meer Frankrijk, Duitsland en Engeland maakten de afgelopen jaren al vrouwelijke scheidsrechters hun debuut in het betaalde voetbal.