NH Sport bij Telstar: "Het gaat crescendo"

Rode draad in deze uitzending is 'terug naar waar het begon'. Zo zien we Danny Post en Bart van Hintum in actie in Heerhugowaard waar KSV het opneemt tegen Alcmaria Victrix. De voormalig profvoetballers willen vooral lekker ballen in de kelder van het amateurvoetbal en genieten van de derde helft.

Sabbatical

Brandley Kuwas is daar nog nèt iets te jong voor. Toch is ook hij teruggekeerd op de plek waar het profavontuur voor hem in 2012 begon: FC Volendam. Ook zaalvoetbaltrainer Sander van Dijk kiest voor lekker genieten. Hij nam na 17 jaar afscheid van Hovocubo, dacht aan een sabbatical, maar is nu happy in de eerste divisie bij zvv Zwaag.

Tot slot bezoeken we in deze uitzending ook sportpark De Nollen, thuisbasis van Kolping Boys. De amateurclub uit Oudorp (Alkmaar) gaat voor het eerst het hoofdtoernooi van de KNVB-beker in en lootte FC Groningen als tegenstander. Maar de kans dat de eredivisionist eind oktober daadwerkelijk met de bus daar het parkeerterrein opdraait, is uiterst klein.

De eerste uitzending van NH Sport zie je maandag om 17.10 uur, waarna deze elk halfuur wordt herhaald.