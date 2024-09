Hoe Abe (17) dacht aan zelfmoord, maar door de juiste hulp weer gelukkig kan zijn

Zover komt het gelukkig niet. Hij vindt hulp bij het ADHD en Autisme Centrum. "Zij zijn mij gaan begeleiden over hoe ik met mijn problemen om kon gaan." Toch raakt hij daarna opnieuw in de put. "Maar ik herkende de problemen al snel, dus heb weer hulp gezocht bij het ADHD en Autisme Centrum en Ons Grootebroek."

Dat in de West-Friese cultuur niet altijd even open gesproken wordt over problemen was voor Abe ook lastig. "Maar ik wist ook niet wat er gaande was. Ik deed wel dingen, maar je weet niet wat je aan het doen bent. De tweede keer was dat anders. Omdat ik het al had meegemaakt was het makkelijker. Want er zíjn mensen die willen helpen. Dat is fijn."

'Ik voel mij blij'

Hij vervolgt: "Vooral het praten hielp. Hoe ik met mezelf om moest gaan, maar ook met vrienden. Dat heeft met geholpen tot waar ik nu ben." Het gaat dan ook goed met de jonge Grootebroeker. "Ik voel mij blij. Ik heb vriendengroepen waar het gezellig is en heb nu energie om dingen te doen. Toen had ik echt de energie niet om wat te ondernemen. Dat is het grootste verschil."