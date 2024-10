Lokale politicus Mirko (22) vecht mee met camping Sandevoerde, maar voelt weinig steun

Maar de rol van de Zandvoortse politiek rond Sandevoerde lijkt voorlopig uitgespeeld. Volgens Mirko was de motie die vorige week werd weggestemd, een laatste kans. "Met ZEE hebben we gedaan wat we konden. De bal ligt nu bij de kampeerders en de omwonenden. Het is wachten op een uitspraak van de rechter, pas dan komt de gemeenteraad weer in beeld."

Concreet plan ontbreekt

In een eerdere zaak kregen de kampeerders gelijk. Hun huurcontracten mochten volgens de rechter niet worden opgezegd, omdat er geen compleet plan voor de toekomst van Sandevoerde lag. Dat plan is nog altijd niet bekend. Het laatste woord over de camping is dus nog lang niet gezegd.

