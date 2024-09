Enkhuizer Slagerskoppel Zunnebeld geeft na 34 jaar mes door: "We willen meer vrijheid"

34 jaar geleden nam het koppel een slagerij over in de Klopperstraat. Ze maakten toen direct de afspraak dat ze er op hun zestigste mee zouden stoppen, vertelt Harry Zunnebeld lachend. "We wilden de zaak dan verkopen en wat anders kunnen doen."

Jeanet vult aan: "We gaan voor een stukje vrijheid." Inmiddels zitten ze al 27 jaar met hun slagerij in winkelcentrum het Koperwiekplein, en hebben ze daad bij het woord gevoegd. Harry begon ooit op zijn 16e in de slagerij van zijn vader. "Hij is 83 jaar, maar komt nog steeds elke maandag helpen. Ook mijn opa was slager."