Slalommen met fiets en auto: overlast in volksbuurt Klein Rome loopt spuigaten uit

Vooral de rondslingerende kliko's op straat zijn een doorn in het oog van de buurtbewoners. Volgens meerdere instanties wordt dit probleem veroorzaakt door het meervoudig wonen in de buurt.

Meervoudige bewoning wil zeggen dat woningen worden opgesplitst in twee of zelfs meerdere wooneenheden. Dat kunnen ook onzelfstandige kamers of 'mini-appartementen' zijn, soms wel tot 9 kamertjes in een rijtjeshuis met alle gevolgen van dien. Een huis dat bijvoorbeeld dubbel wordt bewoond heeft niet vier kliko's, maar acht. In de kleine voor- en achtertuinen is vaak te weinig ruimte en dan worden ze in de openbare ruimte geplaatst. Dat geldt ook voor vergunningen voor parkeerplaatsen. Dubbele bewoning en dus een dubbele parkeervergunning.

"Het is geen gezicht en het leidt tot veel irritatie. Het is een superleuke volksbuurt, maar ik krijg veel meldingen van overlast uit de buurt. Elke melding pakken we direct op, dat helpt, maar we zien vooral overlast bij panden die meervoudig worden bewoond", vertelt Patrick Beovic, de wijkregisseur van het centrum.